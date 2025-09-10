كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة مزارعين على حكم إدانتهما بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهما بتشويه "طالبة جامعية وممرضة" نجلتي عمهما بمادة حارقة "مياه نار"، بمنشأة القناطر، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.

وأدانت الدائرة "4" جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار طارق خميس محمد، في وقت سابق، مزارعين بالسجن المشدد 10 سنوات، في واقعة اتهامهما بسكب "ماء نار" على ابنتي عمهما، طالبة بكلية التمريض بجامعة القاهرة وشقيقتها "فني تمريض"، بقرية الحاجر بمنشأة القناطر، بسبب خلافات عائلية مع والدهما.

النيابة العامة في القضية رقم 15274 لسنة 2023 جنايات مركز إمبابة، والمقيدة برقم 6325 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، أسندت للمتهمين "م. ف" و"م .أ"، تهمة التعدي على المجني عليهما في 23 أكتوبر 2023، بعد أن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين انتقلا بدراجة نارية "موتوسيكل"، وقام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "ماء نار" على المجني عليهن حال سيرهن في الشارع، ما تسبب في إحداث إصابات بالغة لكل منهما في الوجه واليد والجسد.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن المجني عليها الأولى "د.ع"، أصيبت بحروق كيميائية أدت إلى فقدان الرؤية بالعينين وتشوه الوجه والجسم، مما خلف لديها عجزًا كليًا بنسبة 100%. فيما أصيبت شقيقتها "غ. ع" بتشوهات في الجسم وإعاقة في حركة المرفق الأيسر بنسبة 20%.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين، إذ أقر المتهم الأول عقب ضبطه بارتكاب الواقعة واشتراكه مع المتهم الثاني، حيث نفذا الجريمة إثر خلافات عائلية سابقة فيما بينهما.

