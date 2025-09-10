ضبط عاطل مسلح بسكين يهدد سيدة في الجيزة| فيديو

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حاملاً سلاحًا أبيض داخل أحد المحال بالجيزة.

وكشفت التحريات أن مالكة المحل أكدت قيام الشخص بالدخول إلى محلها وإشهار السلاح الأبيض بهدف تهديدها، بسبب خلافات جيرة بينهما.

تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

اتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.