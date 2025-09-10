عصابة تهاجم موظفي شركة ذهب وتنهب 11 مليون جنيه بمدينة نصر

كتب - عاطف مراد:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عملية سطو مسلح استهدفت موظفين بإحدى شركات الذهب، أثناء نقلهم مبلغًا ماليًا ضخمًا تجاوز 11 مليون جنيه.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من 4 موظفين، اثنان منهم مصابان بجروح، أكدوا فيه أنهم كانوا في طريقهم من التجمع الأول إلى مقر الشركة بالقطامية على متن ميكروباص، حين اعترضتهم سيارتان ملاكي، ونزل منهما مسلحون حطموا زجاج السيارة واعتدوا عليهم بأسلحة نارية وبيضاء قبل أن ينهبوا الأموال ويفروا هاربين.

ونجحت التحريات في تحديد هوية الجناة وضبط 12 متهمًا، بينهم اثنان من أصحاب السوابق، وعُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، وسلاحين ناريين محليي الصنع، و4 أسلحة بيضاء، وسيارتين ودراجة نارية استُخدمت في الجريمة.

واعترف أحد المتهمين بتخطيطه للهجوم بعدما عمل مناديًا للسيارات بالمنطقة وعلم بتحركات موظفي الشركة بالمبالغ الكبيرة، مشيرًا إلى أنه نسق مع باقي أفراد التشكيل لملاحقة الموظفين وسرقة الأموال.

وأرشد الجناة عن مكان إخفاء المبلغ المسروق، حيث تمكنت الشرطة من ضبط الأموال بالكامل. وتمت إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.