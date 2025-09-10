إعلان

هربًا من علاج الإدمان.. الاستعلام عن حالة سيدة قفزت من مصحة بالوراق

12:18 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

تعبيرية

background

كتب- محمود الشوربجي:

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيقات حول قفز سيدة من الطابق الخامس هربًا من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة الوراق.

طلبت النيابة التحريات حول الواقعة، واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للسيدة وتبين إنها أصيبت بكسور متفرقة بالجسد.

استدعت جهات التحقيق المسؤولين عن إدارة المصحة لسؤالهم حول الواقعة كما تحفظت على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من غرفة النجدة بسقوط سيدة من علو، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة سيدة سقطت من الطابق الخامس، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

بعمل التحريات تبين أن السيدة ألقت نفسها من الطابق الخامس بمصحة نفسية وأنها تعاني من مرض نفسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف علي ملابسات الواقعة.

هروب سيدة مصحة علاج الإدمان الوراق
