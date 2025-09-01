هجوم بالجنزير في الشارع.. فيديو يشعل السوشيال ميديا بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

في واقعة أثارت ذعر الشارع الجيزاوي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة اعتداء 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية على المارة باستخدام جنزير حديدي، دون أسباب واضحة، في منطقة بولاق الدكرور.

بالفحص تبين أن موظفًا بإحدى الشركات هو من أبلغ الشرطة، موضحًا أنه أثناء سيره شاهد المهاجمين يعتدون على سيدة مارة، وحين حاول التدخل للسيطرة عليهم، انزلقت قدمه وأصيب بكسر في مفصل الركبة.

قوات الأمن نجحت في تحديد وضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم الدراجة النارية وأداة الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض اللهو.

تحفظت الشرطة على المضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.