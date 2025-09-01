إعلان

هجوم بالجنزير في الشارع.. فيديو يشعل السوشيال ميديا بالجيزة

06:20 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

المتهمون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

في واقعة أثارت ذعر الشارع الجيزاوي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة اعتداء 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية على المارة باستخدام جنزير حديدي، دون أسباب واضحة، في منطقة بولاق الدكرور.

بالفحص تبين أن موظفًا بإحدى الشركات هو من أبلغ الشرطة، موضحًا أنه أثناء سيره شاهد المهاجمين يعتدون على سيدة مارة، وحين حاول التدخل للسيطرة عليهم، انزلقت قدمه وأصيب بكسر في مفصل الركبة.

قوات الأمن نجحت في تحديد وضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم الدراجة النارية وأداة الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض اللهو.

تحفظت الشرطة على المضبوطات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو جنازير مشاجرة بولاق الدكرور الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة