ضبط 6 متهمين باستغلال 26 طفلًا في التسول بمدينة نصر

12:25 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

الأطفال

كتب- محمود الشوربجي:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط "عاطلَين، 4 سيدات" لهم معلومات جنائية؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
تم ضبط المتهمين وبصحبتهم 26 حدث، من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

التسول أعمال التسول ضبط متهمين مباحث رعاية الأحداث
