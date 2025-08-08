القبض على منادي سيارات مسجل خطر بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر شخص من آخر يزاول مهنة منادى سيارات بدون ترخيص ويفرض رسوما مالية عليه دون وجه حق نظير ركن سيارته بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه مع اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.