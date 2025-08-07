اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين
11:14 م الخميس 07 أغسطس 2025
كتب - محمد شعبان:
كشف مصدر أمني مسؤول حصيلة حادث تصادم مروع بين 3 سيارات (2 كوستر - سيارة جيب سفاري) على طريق القصير مرسى علم اليوم الخميس.
وقال المصدر إن 10 سياح أصيبوا -4 بولنديين و4 ألمانيين واثنان مجهولي الهوية- فيما أصيب 6 مصريين.
حسب المصدر، سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي القصير المركزي وبورتو غالب للعلاج وسط تواجد القيادات الأمنية بموقع الحادث.
