كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول حصيلة حادث تصادم مروع بين 3 سيارات (2 كوستر - سيارة جيب سفاري) على طريق القصير مرسى علم اليوم الخميس.

وقال المصدر إن 10 سياح أصيبوا -4 بولنديين و4 ألمانيين واثنان مجهولي الهوية- فيما أصيب 6 مصريين.

حسب المصدر، سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي القصير المركزي وبورتو غالب للعلاج وسط تواجد القيادات الأمنية بموقع الحادث.