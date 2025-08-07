إعلان

حرض على الفجور.. ماذا وجدت الداخلية بحوزة البلوجر خالد الرسام؟

08:53 م الخميس 07 أغسطس 2025

التيك توكر خالد الرسام

كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت وزارة الداخلية القبض على صانع محتوى يدعى خالد الرسام إثر ورود عدة بلاغات ضده.

وخلال عملية الضبط عثر رجال الأمن بحوزته على سلاح ناري "غير مرخص" وكمية من مخدر الحشيش؛ وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا كشف فيه تفاصيل عملية القبض على المتهم.

وقالت وزارة الداخلية، إنه في إطار ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة تمثل خروجاً على الآداب العامة وتحرض على الفسق والفجور وتمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية.

وأضافت الوزارة في بيانها، عقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) ، وضُبط بحوزته (سلاح ناري "غير مرخص" – كمية من مخدر الحشيش) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية القبض على خالد الرسام التيك توكر خالد الرسام مواقع التواصل الاجتماعي
