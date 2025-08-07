مشهد عبثي في مدينة نصر.. طفل يسوق ميكروباص والمتهم والده

القاهرة - مصراوي:

كشفت مباحث العاصمة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام طفل بقيادة ميكروباص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها طالب 11 عاما وضبط والد الطفل "مالك السيارة" وبمواجهته اعترف بالسماح لابنه بقيادة السيارة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكها وقائدها.