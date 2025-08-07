كتب - علاء عمران:

شنّ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتَي أمن دمياط وأسوان حملات مكثفة لضبط العناصر الإجرامية المتورطة في تهريب المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، إلى جانب تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت جهود الحملة في دمياط عن ضبط 3 قضايا بحوزة 3 متهمين، ضُبط لديهم أكثر من 7 كجم حشيش، و7 كجم بانجو، و8 كجم هيدرو، بالإضافة إلى كمية من الهيروين، إلى جانب فردي خرطوش غير مرخصين.

وفي أسوان، ضُبط 3 متهمين بحوزتهم أكثر من 2 كجم حشيش وكمية من الشابو، بالإضافة إلى بندقية آلية، كما نُفذ 647 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال الحملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لضبط الخارجين عن القانون.





