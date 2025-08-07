ضبط صاحب مطبعة يُزور الشهادات والأختام بمدينة نصر

كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الإيقاع بصاحب مطبعة غير مرخصة في القاهرة، اتخذها وكرًا لتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام، وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام المتهم – وله معلومات جنائية سابقة – بإدارة مطبعة بمنطقة مدينة نصر أول، استغلها في تقليد الأختام المنسوبة لجهات رسمية، وتزوير الشهادات والمحررات مقابل أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية المقر وضبطت المتهم، وعثرت بحوزته على مجموعة كبيرة من الأختام و"أكلاشيهات" مقلدة، وعدد كبير من الشهادات والمحررات الرسمية المزورة وأخرى معدّة للتزوير، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في الجريمة، و3 هواتف محمولة، و2 فلاش ميموري احتويا على مستندات وأدلة رقمية تثبت نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الجريمة، مؤكدًا استخدام المطبعة كمركز لتزوير المستندات وترويجها، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النايبة التحقيق.