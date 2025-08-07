3 أشخاص يستغلون بطاقات "بدل فاقد" لنهب الدعم التمويني

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط 3 أشخاص تورطوا في الاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية، من خلال التلاعب في استخراج بطاقات تموينية ذكية "بدل فاقد وتالف" دون علم أصحابها.

وكشفت التحريات أن اثنين من المتهمين استغلوا طبيعة عملهم لإصدار البطاقات، بالتعاون مع متهم ثالث، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، حيث عُثر بحوزتهم على 91 بطاقة تموينية ذكية.

واعترف المتهمون خلال التحقيق باستيلائهم على سلع تموينية بلغت قيمتها نحو 392 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.





