كان بيسرق.. تفاصيل وفاة شاب سقط من الطابق الثالث بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

تُجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة مصرع شاب، سقط من الطابق الثالث خلال محاولته الهروب من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية، بعدما تسلل إليها بقصد السرقة.

تلقت النيابة إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بسقوط شاب من أعلى عقار سكني، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى حاول اقتحام شقة سيدة تقيم بمفردها، إلا أنها فوجئت به واستغاثت بالجيران، ما دفعه لمحاولة الهروب عبر شباك المنور، فسقط من الطابق الثالث ولقي مصرعه في الحال.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة لمعاينته، وتمت مناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريحه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنه عقب صدور التقرير الطبي.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف دخول المتوفى إلى الشقة، وسماع أقوال صاحبة العقار وعدد من شهود العيان، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الواقعة.