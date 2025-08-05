في 24 ساعة.. تحرير 113 ألف مخالفة و172 سائقًا تحت تأثير المخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 113.601 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 2.445 سائقًا، وتبين إيجابية عدد 172 حالة لتعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1.080 مخالفة مرورية متنوعة، منها: مخالفة تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات متعلقة بالأمن والمتانة.

كما تم فحص عدد 182 سائقًا، وتبين إيجابية عدد 14 حالة لتعاطي مواد مخدرة، وضبط 13 محكومًا عليهم بإجمالي 20 حكمًا، وتم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ش