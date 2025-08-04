الهيئة الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في معظم لجان الشيوخ

كتب – أحمد عادل:

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الغالبية العظمى من لجان الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، قد فتحت أبوابها في المواعيد المحددة في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لاستقبال جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، باستثناء عدد قليل من اللجان التي تأخرت عن البدء لأسباب استثنائية.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات اليوم الاثنين، إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة رصدت وقائع محدودة لتأخر بدء العملية الانتخابية، تراوحت بين دقائق قليلة وحتى ساعة ونصف، في عدد ضئيل جدًا من لجان الاقتراع الفرعية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من اللجان، وعددها 8825 لجنة اقتراع فرعية، قد بدأت أعمالها في مواعيدها المقررة.

وأضاف أن التأخير لم يتجاوز حدود 5 لجان اقتراع فرعية في المحافظة الواحدة، وفي بعض المحافظات اقتصر التأخير على لجنة واحدة فقط، مؤكدًا أن لجان المتابعة بمعظم المحافظات – التي تتولى الاتصال المباشر مع اللجان الفرعية – أفادت بأن عملية التصويت قد بدأت في الموعد المقرر.

وأوضح المستشار بنداري أن سبب التأخير في بعض اللجان يعود إلى صعوبة استدلال بعض القضاة المشرفين على مواقع اللجان، نظرًا لبُعد المسافات وكون بعضهم من المغتربين عن المحافظات التي تم ندبهم إليها، إضافة إلى الزحام في بعض المناطق.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية في المحافظات الـ 27، لمتابعة سير العمل داخل لجان الاقتراع، والتأكد من توافر كافة الجوانب اللوجيستية داخل المراكز الانتخابية.

وأكد رؤساء لجان المتابعة أن معظم اللجان انتظم العمل بها، وأن عملية الاقتراع تسير دون معوقات، لافتين إلى بدء توافد الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

كما أشار المستشار بنداري إلى أن أعضاء الجهاز التنفيذي بالهيئة اصطحبوا وفود المنظمات الدولية – من بعثات جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها – بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، في جولات داخل عدد من المراكز الانتخابية.

وتفقدت الوفود الدولية تجهيزات المراكز من لوحات إرشادية لتسهيل وصول الناخبين، وتأكدوا من توافر الأدوات الكتابية، والسواتر، وحسن التنظيم بما يضمن سلاسة عملية التصويت.