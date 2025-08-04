غلق 140 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 140 محلًا تجاريًا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 140 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.