كاميرات الجامع فضحته.. لص أحذية المصلين في قبضة الأمن

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أحذية المصلين من داخل أحد المساجد بالفيوم أثناء الصلاة.

وحدة الرصد والتحليل بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة وأحذية المصلين من داخل أحد المساجد بالفيوم.

بالفحص، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه " له معلومات جنائية "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، حيال المنتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.