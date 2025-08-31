إعلان

كاميرات الجامع فضحته.. لص أحذية المصلين في قبضة الأمن

06:58 م الأحد 31 أغسطس 2025

جانب من الفيديو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ رمضان يونس:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أحذية المصلين من داخل أحد المساجد بالفيوم أثناء الصلاة.

وحدة الرصد والتحليل بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة وأحذية المصلين من داخل أحد المساجد بالفيوم.

بالفحص، تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه " له معلومات جنائية "، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، حيال المنتهم وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لص الأحذية رقة أحذية المصلين في الفيوم رقة مسجد في الفيوم الداخلية الأمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
تعدى عليها بموقف سيارات.. النيابة تستمع لأقوال الفتاة ضحية سائق كرداسة

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1.5% و4% على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت والمتدرجة
"ابعتوا أنس يحميها".. كيف تفاعل مصريون مع إعلان السفارة البريطانية إغلاق أبوابها؟
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: تحذر من 3 ظواهر بينها الأمطار الرعدية