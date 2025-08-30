"سارة" تطلب خلع زوجها: "بيستخدم مستحضرات التجميل الخاصة بيا"

كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "سارة.م" (28 سنة)، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد عام واحد من الزواج، مبررة طلبها بقولها: "زوجي بيستخدم مستحضرات التجميل الخاصة بيا.. بيحط كريمات ومكياج يوميًا وأنا مش قادرة أعيش معاه بالشكل ده".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعدما رأت في زوجها شخصًا محترمًا وملتزمًا، لكن بعد الزواج اكتشفت اهتماماته الغريبة، موضحة: "في البداية كنت بلاقيه بيجرب الكريمات على وشه، وميك أب خفيف، افتكرت إنه بيهزر، لكن بعد فترة بقي ياخد مكياجي ويستخدمه بشكل يومي".

وأضافت: "بقيت ألاقي الروج ناقص، والكحل مش موجود، ولما واجهته قال لي عادي الراجل كمان من حقه يهتم بنفسه، لكن الكارثة إنه بقى يخرج أحيانًا حاطط مكياج خفيف، وده خلاني مقدرش أتحمل".

وأكدت الزوجة أنها حاولت نصحه مرارًا لكنه أصر على أن الأمر طبيعي، مطالبة بتقبله كما هو، الأمر الذي جعلها تنفر منه وتشعر أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة.

وتابعت: "إزاي أقدر أعيش مع راجل بيشاركني في مكياجي، وبيطلب مني أساعده في رسم حواجبه؟ ده مش اللي اتفقت عليه ولا اللي كنت بحلم بيه".

واختتمت "سارة" حديثها بأنها لا تطلب أي حقوق مالية أو نفقة، وكل ما تريده إنهاء هذه الزيجة، معتبرة أن زوجها "مش طبيعي" وأنها لا تستطيع استكمال حياتها معه.

وقالت السيدة إنها توجهت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ورفعت دعوى التي حملت رقم 149 لسنة 2024، ولا تزال منظورة ولم يُفصل فيها حتى الآن.