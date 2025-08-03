المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة في المرج

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10سنوات، وغرامه 50 ألف جنيه في اتهمامه بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة وحيازة سلاح ناري بالمرج.

وأسندت النيابة العامة، تهم حيازة سلاح ناري وطلقات لذات العيار بدون تراخيص، والشروع في قتل ربة منزل.

وكشف التقرير الطبي أن المجني عليها أصيبت بطلقة في عينها وتخلف عنها عاهة مستديمة تتمثل في عجز بالعين بنسبة حوالي 4%.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين ووقوع مصابة.

بانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته سلاح ناري وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.