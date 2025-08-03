سائق يعتدي على راكب بقطعة حديدية.. والداخلية تتحرك | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة "ميكروباص" أثناء محاولته التعدي على أحد الأشخاص باستخدام قطعة حديدية بمحافظة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، كما أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص (سارية التراخيص) وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الدقهلية)، إلى جانب ضبط القطعة الحديدية المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على إثر مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب تطورت إلى مشاجرة، دون حدوث إصابات.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.