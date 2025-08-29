تفاصيل التحقيقات في مصرع عامل وإصابة 3 آخرين بالعياط

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في مصرع عامل وإصابة 3 آخرين، إثر انفجار خط ناقل للصرف الصحي بقرية طهما التابعة لمركز العياط، أثناء تنفيذ أعمال غلق محبس الخط بواسطة إحدى شركات المقاولات.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتدبت مفتش الصحة لتشريح جثمان العامل المتوفى وبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

واستدعت النيابة مسؤول الشركة المنفذة والمشرفين على المشروع لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، كما أمرت بانتداب لجنة هندسية لفحص موقع الانفجار، وبيان أسباب حدوثه ومدى توافر اشتراطات السلامة المهنية في موقع العمل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع أثناء قيام 4 عمال من الشركة المنفذة للمشروع بأعمال الصيانة، ما أدى إلى انفجار الماسورة وسقوطهم داخل البالوعة، وأسفر عن مصرع العامل عماد م. (46 عامًا) من قرية بهبيت، وإصابة 3 آخرين من زملائه، بينهم حالة خطرة.

وجرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتلقى المصابون العلاج اللازم بذات المستشفى.