حبس المتهمين بسرقة "توك توك" من أمام منزل بالحوامدية

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين، لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أمام منزل عامل توصيل طلبات بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمين، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة مالك التوك توك من سرقة مركبته. وبسؤاله، قرر أنه أثناء توقفه أمام منزله فوجئ بثلاثة أشخاص يستولون على المركبة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أن لأحدهم معلومات جنائية سابقة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن المركبة المستولى عليها.