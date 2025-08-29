فيديو صادم.. سيدة تنهال بالضرب على طفل داخل عقار بالجيزة

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام سيدة بالتعدي على طفل داخل مدخل أحد العقارات بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تم تحديد صاحبة المنشور، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، والتي قررت بتضررها من جارتها، ربة منزل ظهرت بالفيديو، لقيامها بالاعتداء على نجلها بسبب لهوه داخل العقار محل سكنهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة المتهمة بالاعتداء، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، لكنها اتهمت في الوقت نفسه صاحبة المنشور بالتعدي عليها بالسب، ليتم ضبط الأخيرة أيضًا.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطرفين.