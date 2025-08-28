"سب وإشارات خادشة".. الامن يكشف ملابسات فيديو سائق ضايق سيدة بالجيزة

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد سيارة يسير برعونة في الطريق ويضايق إحدى السيدات التي كانت تستقل سيارة أخرى، كما تعدى عليها بالسب وأتى بإشارات خادشة بيده في منطقة الجيزة.

وتبين بالفحص أن السيارة سارية التراخيص، وتم تحديد قائدها وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة الجيزة. وعلى الفور جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي وثقه مقطع الفيديو المتداول.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد قائدها، تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

