قرار جديد بشأت استئناف 5 متهمين بتصنيع الترامادول على سجنهم المؤبد

11:00 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات مستأنف، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف 5 متهمين بتصنيع عقار الترامادول والاتجار به، على حكم سجنهم بالمؤبد، لجلسة 30 سبتمبر المقبل لورود تقرير اللجنة الفنية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت بمعاقبة 5 متهمين بتصنيع والاتجار في عقار الترامادول المخدر بالقطامية، بالسجن المؤبد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تورطوا في تصنيع مواد مخدرة من نوع الترامادول، والاتجار في أدوية محظور تداولها قانونًا.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا كميات كبيرة من المواد الخام الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، إلى جانب ماكينات تعبئة وتغليف وكبس، كما ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير غير المصرح بتداولها، وذلك بقصد التصنيع والاتجار، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

