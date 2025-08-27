قرار قضائي عاجل بشأن استئناف "مداهم" على قرار حبسه احتياطيًا

كتب - أحمد عادل:

رفضت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة، الاستئناف المقدم من المتهم "محمد خالد" المعروف بـ"مداهم"، على قرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السيوي، وعضوية المستشارين محمد الفداوي وعمرو صلاح.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر الشهير بـ"مداهم"، بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه حصل عليها من نشاطه الإلكتروني غير المشروع، ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع المحتوى محمد خالد، المعروف بلقب "مداهم"، أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى منافيًا للآداب والذوق العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد نجح في رصد وتتبع أنشطة المتهم، وهو صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أنشأ وأدار صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمها في نشر محتوى مرئي يتضمن مشاهد اعتداء على قيم المجتمع، بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية ضخمة بالمخالفة للقانون.

وأظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل هذه الأموال عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإضفاء مظهر شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.

وقدّرت الأجهزة الأمنية إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 65 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

