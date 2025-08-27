الداخلية تكشف سر فيديو "مشاجرة السلاح الأبيض" في الزقازيق
كتب - علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أحدهم يحمل سلاحًا أبيض بمحافظة الشرقية.
وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول عامل أصيب بجروح قطعية متفرقة، وطرف ثان يضم شخصين، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وذلك على خلفية خلافات مالية بينهم.
وتبين أن أحد المتهمين من الطرف الثاني اعتدى على العامل باستخدام سلاح أبيض "سكين" ما أسفر عن إصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
فيديو قد يعجبك: