الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ350 مليون جنيه

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تمهيدا للاتجار بها وتقدر قيمتها بـ350 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 7 عناصر جنائية شديدي الخطورة بإنشاء وتجهيز مصنعين بمحافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة، تمهيداً لترويجها على عملائهم باستخدام سيارتين إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعاناً فى التمويه للحيلولة دون رصدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (1,6 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر – كمية لبودرة الترامادول المخدرة وزنت 100 كيلو جرام –3 طن من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – كمية لمخدرى "الحشيش ، الشابو"- 6 سيارات "بينهم سيارتى الإسعاف المستخدمتين فى ترويج المواد المخدرة").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 350 مليون جنيه واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية.