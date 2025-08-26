إعلان

الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ350 مليون جنيه

07:51 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

التشكيل العصابي والمضبوطات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزتهم كميات كبيرة من المواد والأقراص المخدرة تمهيدا للاتجار بها وتقدر قيمتها بـ350 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 7 عناصر جنائية شديدي الخطورة بإنشاء وتجهيز مصنعين بمحافظة القليوبية لتصنيع العقاقير المخدرة، تمهيداً لترويجها على عملائهم باستخدام سيارتين إسعاف تابعتين لإحدى الشركات الخاصة، إمعاناً فى التمويه للحيلولة دون رصدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (1,6 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر – كمية لبودرة الترامادول المخدرة وزنت 100 كيلو جرام –3 طن من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع العقاقير المخدرة – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – كمية لمخدرى "الحشيش ، الشابو"- 6 سيارات "بينهم سيارتى الإسعاف المستخدمتين فى ترويج المواد المخدرة").

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 350 مليون جنيه واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدرات صفقة القليوبية مصنع صفقة مخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها