إعلان

ضرب حتى الموت.. تفاصيل مقتل مدمن على يد جيرانه بمساعدة والدته في الوراق

12:57 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل مقتل شاب مدمن على يد اثنين من جيرانه بمنطقة الوراق، بعدما استعانت بهما والدته للسيطرة عليه ونقله إلى مصحة لعلاج الإدمان، إلا أن محاولتهما انتهت بجريمة قتل.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق ببلاغ ربة منزل (60 عامًا) يفيد بوفاة ابنها (35 عامًا – عاطل)، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأفادت الأم في محضر الشرطة أن نجلها من متعاطي المواد المخدرة، وأنه اعتدى عليها بالضرب لرفضها منحه مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، ما دفعها للاستعانة بجارين أحدهما عامل (30 عامًا) والآخر (40 عامًا)، لمساعدتها في اصطحابه إلى مصحة للعلاج.

وخلال محاولة المتهمين السيطرة على المجني عليه، تعديا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ليتم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة قتل الوراق علاج الإدمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها