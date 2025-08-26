كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل مقتل شاب مدمن على يد اثنين من جيرانه بمنطقة الوراق، بعدما استعانت بهما والدته للسيطرة عليه ونقله إلى مصحة لعلاج الإدمان، إلا أن محاولتهما انتهت بجريمة قتل.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الوراق ببلاغ ربة منزل (60 عامًا) يفيد بوفاة ابنها (35 عامًا – عاطل)، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأفادت الأم في محضر الشرطة أن نجلها من متعاطي المواد المخدرة، وأنه اعتدى عليها بالضرب لرفضها منحه مبلغًا ماليًا لشراء المخدرات، ما دفعها للاستعانة بجارين أحدهما عامل (30 عامًا) والآخر (40 عامًا)، لمساعدتها في اصطحابه إلى مصحة للعلاج.

وخلال محاولة المتهمين السيطرة على المجني عليه، تعديا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ليتم القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

