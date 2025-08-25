بلمسة شاشة.. ممرض يسطو على أموال صديقه والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاستيلاء على أموال صديقه عبر تحويلات مالية إلكترونية دون علمه، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باكتشافه تحويل مبلغ مالي من حسابه البنكي إلى أحد المحافظ الإلكترونية دون علمه.

بالفحص، تبين أن صديق المجني عليه، ممرض يقيم معه في نفس العنوان، قام بمغافلته والاستيلاء على هاتفه المحمول، واستخدام أحد تطبيقات تحويل الأموال في إجراء عمليات تحويل مالي إلى حسابه البنكي ومحفظته الإلكترونية.

تم ضبط المتهم وبحوزته بطاقة دفع إلكتروني ومحفظة إلكترونية بداخلها مبالغ مالية من متحصلات الجريمة، إضافة إلى هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة. وبمواجهته اعترف بما نُسب إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.