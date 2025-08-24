إعلان

منشور عبر فيسبوك يقود لضبط محاسب تحرش بسيدة بالقاهرة

03:20 م الأحد 24 أغسطس 2025

المتهم

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "بدون لوحات" بعد تحرشه بها لفظيًا.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأنه تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سيارة حديثة لم يتم تسجيلها بعد، يقودها محاسب مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ضبط محاسب التحرش محاسب تحرش بسيدة
