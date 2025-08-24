إعلان

رفع 41 سيارة ودراجة نارية مهملة من شوارع القاهرة والجيزة

11:55 ص الأحد 24 أغسطس 2025

سيارات متروكة ومتهالكة في الشوارع - ارشيفية

كتب - علاء عمران:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها الميداني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وشنت حملات لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة بالشوارع، حيث أسفرت الجهود عن رفع 41 مركبة متروكة ومتهالكة.

كما واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المكثفة لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة من الطرق العامة، بالتعاون مع الأحياء، شرطة المرافق، وممثلي الجهات المختصة، في إطار خطة الوزارة لتحقيق السيولة المرورية ومنع العشوائيات بالشوارع.

الإدارة العامة لمرور القاهرة سيارات متروكة ومتهالكة المخالفات المرورية
