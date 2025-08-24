رفع 41 سيارة ودراجة نارية مهملة من شوارع القاهرة والجيزة

كتب - علاء عمران:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها الميداني، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وشنت حملات لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة بالشوارع، حيث أسفرت الجهود عن رفع 41 مركبة متروكة ومتهالكة.

كما واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المكثفة لرصد المخالفات ورفع المركبات المهملة من الطرق العامة، بالتعاون مع الأحياء، شرطة المرافق، وممثلي الجهات المختصة، في إطار خطة الوزارة لتحقيق السيولة المرورية ومنع العشوائيات بالشوارع.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور