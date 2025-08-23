إعلان

فيلم أكشن بقنا.. مصرع 4 "مجرمين" في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

06:19 م السبت 23 أغسطس 2025

كتب- صابر المحلاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة قوية للبؤر الإجرامية بجنوب البلاد، حيث رصدت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عدة بؤر إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات وتتبع تحركاتهم، تم استهدافهم بمأمورية أمنية شارك فيها قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة قنا، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "مخدرات – قتل عمد – إطلاق أعيرة نارية – سلاح – حريق عمد".

كما تم ضبط باقي العناصر المتورطة وبحوزتهم 303 قطع سلاح ناري، شملت: 71 بندقية آلية، 92 بندقية خرطوش، 130 فرد خرطوش، إضافة إلى كميات من مخدري الحشيش والشابو، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 18 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

