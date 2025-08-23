"خناقة بسبب ركنة".. ضبط سايس اعتدى على قائد دراجة نارية في القاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادي سيارات "دون ترخيص"، وممارسة أعمال البلطجة على قائد دراجة نارية والاعتداء عليه بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقه (منادي سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

