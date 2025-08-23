تفاصيل سقوط عصابة "البودر والإستروكس" بالبساتين بعد فيديو متداول

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة وارتكاب أعمال بلطجة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، السبت، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو (4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة القسم)، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدري "البودر" و"الإستروكس"، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)