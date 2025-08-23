كتب- أحمد أبو النجا:

دفعت وزارة الداخلية، ممثلةً في منظومة "أمان"، منافذ متحركة وقوافل سيارات متنقلة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظات، لتسهيل وصول السلع المدعمة للمواطنين، والتي تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 40%، ضمن فعاليات مبادرة "كلنا واحد".

تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية ومنافذ البيع المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وصل عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة إلى 39 سلسلة تجارية، بإجمالي 2,228 منفذ بيع، إضافة إلى 4 معارض رئيسية بمختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وتواصل وزارة الداخلية توفير السلع من خلال 1.150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا ضمن منظومة "أمان"، بالإضافة إلى قوافل سيارات متنقلة تجوب الميادين والشوارع الرئيسية لتسهيل وصول السلع المدعمة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة أماكن تواجد المنافذ والسرادقات المشاركة عبر الموقع الرسمي لها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم الدعم المجتمعي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.

وتواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أغسطس الجاري 2025، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

