في لحظات.. شقة تتحول إلى ساحة من اللهب والدخان

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل عقار مكون من خمسة طوابق بحي العجوزة، تحديدًا في 12 شارع محمد المغربي بميت عقبة مساء الجمعة.

النيران اشتعلت في الطابق الخامس – وهو الأخير الذي يغطيه هيكل خشبي- نتيجة تسريب غاز من أنبوبة. قوات الحماية المدنية هرعت إلى موقع البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أدوار العقار.

ورغم أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية كبيرة، إلا أن حالة اختناق واحدة جرى نقلها إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.

التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة بالكامل، فيما سيطرت حالة من الخوف والذعر على سكان المنطقة قبل أن تعود الأمور إلى هدوئها.

