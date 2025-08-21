إعلان

بقيمة 8 مليون جنيه.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة

12:10 م الخميس 21 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

كتب-علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 8 مليون جنيه خلال 24 ساعة.


أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 8 مليون جنيه.


ويأتي ذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


