كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية وقعت في منطقة الأميرية، حينما أقبل زوج يدعى على قتل زوجته، بـ 100 طعنة في جسدها؛ حيث استخدم "مقصًا" كانت بحوزته للتخلص من زوجته.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في 2022 بعد إصابته بعجز جزئي وعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي كما كان سابقًا.

المجني عليها بدأت تعمل في التجارة بعد إصابة زوجها بعجز إثر سقوطه من الطابق الرابع. فقبل إصابته كانت زوجته تعمل معه على عربة لبيع "السمين" إذ تتولى إعداد كامل أدوات العمل -يقول عزمي شقيق الضحية-.

أطفال الضحية لم يكونوا متواجدين بالمنزل وقت ارتكاب الجريمة حيث تركتهم الأم لدى جدهم للبيات هناك، وبعد عودة الضحية للمنزل أعدت للمتهم وجبة العشاء ثم ذهبت إلى غرفتها للنوم، لكن الزوج كان يخطط للتخلص منها وقتلها أثناء نومها.

فخوف المتهم من أن تخلعه زوجته بعد إصابته بعجز وعدم قدرته على الحركة، كانت حجته لأن يقتلها بـ100 طعنة بمقص، ويهشم رأسها بشاكوش، بعد أن رفضت منحه 10 آلاف جنيه.

كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة كشفت نزول المتهم من مسكنه قبل الواقعة، متجهًا إلى صيدلية ليشترى "مقصًا وشاشًا"، ما يدّل وفقًا للأهالي على أنّه كان مدبرًا ومخططًا لكل شىء.

الزوجة بعد أن خلدت إلى النوم، أنقض عليها الزوج فجأة وبشكل عشوائي كأنها فريسة، ولم يترك مكانًا بجسدها إلا وسدّد به طعنات بالمقص، قبل أن يهشم رأسها بالشاكوش، وخبأ الجثة تحت السرير، وبهدوءٍ تام تحرك إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء وتقابل مع ضباط المباحث، واعترف أمامهم: "أنا قتلت مراتي"، لتبدأ النيابة التحقيق في الواقعة.

بدورها عثر رجال الشرطة على الجثة على النحو الذي أشار إليه الزوج: "قطعتها ومخلتش فيها حتة سليمة".

أهل المنطقة اندهشوا من المتهم حين حضر برفقة النيابة العامة لتمثيل الجريمة وكأنه لم يقترف ذنبًا، يقول الأهالي "كان بيسلم علينا واحد واحد، كأنه جاى فرح"، ولشدّة غضبهم واستنكارهم للجريمة قالوا: "خدنا الكرسي المتحرك منّه، وصممنا يظل على كُرسي خشب، وقلنّاله إنت تستاهل كده".

وكانت التحريات بيت أن المتهم أنهى حياة زوجته بعد 20 عاما من زواجهما، بسبب رفضها إعطائه 10 آلاف جنيه، وعثر على جثمان المجني عليها مسجاة على الأرض غارقة في دمائها أسفل سرير غرفة نومها، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان المجني عليها، وتم تشييع جثمانها وسط العشرات من أهالي منطقة الأميرية بمقابر العائلة، ولاحقًا جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته فيما نُسب إليه من اتهام بالقتل العمد.

