غلق 131 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء

كتب- علاء عمران:



أغلقت وزارة الداخلية 131 محلًا تجاريًا خلال 24 ساعة، لمخالفتها قرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.



وأسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية عن تحرير 131 مخالفة ضد المحال غير الملتزمة بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء.



