الداخلية تعلن تفاصيل القبض على التيك توكر "بطة ضياء"

كتب- أحمد أبو النجا:

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على التيك توكر المعروفة بـ"بطة ضياء"، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة المحتوى "بطة ضياء"، لنشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة (مقيمة بالقاهرة – لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها أقرت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة

القبض على "قمر الوكالة".. والداخلية تعلن التفاصيل