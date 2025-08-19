إعلان

أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات متنوعة خلال 24 ساعة

12:31 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن: ضبط قضيتين تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا تهريب وحيازة مواد وأقراص دوائية مخدرة، وضبط 2.962 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط 42 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 293 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

