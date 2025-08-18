فيديو بيع مخدرات بالشارع يشعل مواقع التواصل.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء ترويجهما للمواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الفحص أسفر عن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو (مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل)، وعُثر بحوزتهما على (5 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو – كيلوجرام من مخدر "البودر" المعروف بالحشيش الصناعي – كمية من مخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة – سلاحين أبيضين).

وأضاف البيان أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تُقدر بنحو 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

