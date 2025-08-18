طالب يخفي لوحات سيارته للهروب من المخالفات.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر سير سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية خلفية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، وأن قائدها طالب مقيم بمحافظة الشرقية ويحمل رخصة قيادة سارية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التهرب من المخالفات.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

