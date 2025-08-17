سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟

كتب – أحمد أبو النجا:

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن تفاصيل نظام النقاط المرورية المقرر تطبيقه ضمن قانون المرور الجديد، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة للحد من الحوادث وتعزيز الانضباط على الطرق.

وأوضح قريطم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن النظام يقوم على تخصيص رصيد محدد من النقاط لكل قائد مركبة، يصل إلى 12 نقطة سنويًا، يتم خصمها تدريجيًا مع كل مخالفة مرورية مثل تجاوز السرعة المقررة أو عدم ارتداء حزام الأمان، حتى نفاد الرصيد، حيث يتم تعليق رخصة القيادة.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن العقوبات المالية لم تعد كافية لردع المخالفين، لا سيما أن بعض السائقين لديهم القدرة على دفع الغرامات، لافتًا إلى أن نظام النقاط يضمن قدرًا أكبر من الانضباط، وقد يصل الأمر إلى عقوبة السجن حال الاستمرار في القيادة بعد تعليق الرخصة، على غرار ما هو معمول به في بعض الدول العربية.

وأضاف أن الرقابة الإلكترونية الحديثة والرادارات ساهمت في خفض معدلات الحوادث خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب الطفرة في البنية التحتية للطرق. كما شدد على أهمية إدماج التوعية المرورية في المناهج التعليمية، من خلال تعليم الأطفال قواعد المرور البسيطة، مثل العبور في أماكن مخصصة أو الالتزام بالإشارات، مع عرض مشاهد مبسطة لحوادث مرورية بهدف غرس ثقافة السلامة منذ الصغر.

وأوضح قريطم أن الحسابات العملية تؤكد أن السرعة الزائدة لا توفر وقتًا كبيرًا، إذ إن الفرق بين القيادة بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة و150 كيلومترًا في الساعة على طريق القاهرة – الإسكندرية (بطول 200 كم) لا يتجاوز 7 دقائق فقط، لكنها في المقابل قد تعرّض حياة السائق والآخرين للخطر.

وختم مساعد وزير الداخلية الأسبق بالتأكيد على أن تعزيز ثقافة القيادة الآمنة يتطلب تعاونًا مجتمعيًا شاملًا، من خلال المدارس والجامعات ودور العبادة، إلى جانب إنشاء المزيد من مدارس القيادة الآمنة، مثل المدرسة القائمة بمدينة 15 مايو، لتأهيل السائقين على قواعد السلامة المرورية.

