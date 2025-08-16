مصدر أمني يوضح أسباب حريق مخزن ببولاق أبو العلا | فيديو وصور

كتب- رمضان يونس:

انتابت حالة من الرعب والخوف والهلع، أهالي العلوة بحي بولاق أبو العلا، جراء سماع دوي انفجار أنبوبة داخل عقار سكني مكون من 7 طوابق بعد امتداد النيران له من مخزن بلاستيك.

وفور سماع دوي الانفجار هرول الأهالي في الشوارع من شدة الانفجار، منهم البعض ترك منزله وخشية انفجار جديد في الحريق و البعض فضل البقاء في الشارع.

ودفعت قوات الدفاع المدني بالقاهرة بعشرات سيارات الإطفاء وسلم هيدروليكي وخزانات مياة استراتيجية لاحتواء الموقف.

وأوضح مراسل مصراوي في بث مباشر عبر "فيسبوك"، أنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع الحادث، حيث دفعت بعشرات سيارات الإطفاء و4 خزانات مياه لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول موقع الحريق.

كما جرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة لتسهيل مهمة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب والأدخنة الكثيفة التي شوهدت من مسافات بعيدة.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان الحادث وتواصل جهودها لإخماد النيران، فيما لم تُعلن حتى الآن أي حصيلة رسمية للخسائر البشرية أو المادية.

