الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة

01:29 م السبت 16 أغسطس 2025

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها:ضبط (1552) قضية متنوعة داخل محطات السكك الحديدية، القطارات، ومرفق مترو الأنفاق، وضبط (3788) قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط (488) قضية في مجالات الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، ضبط (175) قضية متنوعة شملت مخالفات مبانٍ، محال بدون ترخيص، وتنفيذ قرارات إدارية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكبرة في كافة أنحاء الجمهورية لضبط المخالفين وتحقيق الأمن والاستقرار، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.


وزارة الداخلية قطاع الأمن الاقتصادي
