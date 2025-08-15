ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متتالية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط 6 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة.

وأكدت التحريات أن الحملات المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تصل إلى 6 ملايين جنيه تقريبًا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استمرار الحملات الأمنية ضد المضاربة بالعملات وإخفائها عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.