سرقة تنتهي بمشهد صادم.. كواليس فيديو تقييد لصوص بسيارات نقل بالمنوفية

06:35 م الخميس 14 أغسطس 2025

الفيديو المتداول

القاهرة - مصراوي:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أشخاص مقيدة بسيارات نقل حال سيرها بمدينة السادات بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أغسطس الجارى تمكن 5 سائقين سيارات نقل وتاجر خضراوات من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية؛ سرقوا هاتف أحدهم في أثناء نومهم بسياراتهم بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بالمنوفية فاعتدوا عليهم على النحو الظاهر بمقطع الفيديو.

ألقت الشرطة القبض على الطرفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

المنوفية السادات فيديو لصوص سرقة هاتف محمول
